800 наборов сухого душа для бойцов СВО сделали школьники из села под Липецком

Липецкие школьники сделали для бойцов СВО 800 наборов сухого душа Фото: Пресс-служба правительства Липецкой области

Школьники из села Пушкино под Липецком сделали для участников СВО 800 наборов «сухого душа». Посылку уже отправили бойцам. В марте планируют собрать 10 тысяч комплектов, сообщает пресс-служба регионального правительства. По субботам в школе проводят акцию «День добрых дел» – с 10 до 12 часов. Приходят не только воспитанники и учителя, но и местные жители.

Солдатам важно следить за гигиеной, чтобы не занести инфекцию. Наборы не требуют большого количества воды – это позволяет мыться в полевых условиях. Чтобы сделать «сухой душ», достаточно пропитать очищающим средством салфетку из геотекстиля. Обычно этим материалом укрывают растения от мороза.

Когда на ткань попадает немного воды, появляется пена. Остается только протереть кожу одноразовым полотенцем. Кстати, способ еще применяют для лежачих пациентов, потому что такая пена препятствует воспалениям.