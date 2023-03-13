Дороги к семи поликлиникам и больницам в Липецке восстановят до конца года Фото: Алина ПАЛАГИНА

В Липецке до конца года отремонтируют дорогу к семи медучреждениям. Проезды восстановят к поликлиникам и больницам на пяти улицах – Московской, Меркулова, Политехнической, Белянского и Шкатова.

На магистрали по Московской, где находятся детская и взрослая областные больницы, обновят 2,5 километра асфальта. Подрядчик поставит новое ограждение и знаки, заменит тротуарную плитку на остановках и нанесет разметку. На улице Меркулова у поликлиники №7 ремонт дороги начали в 2022 году. Здесь специалистам осталось вернуть знаки и разметку, сообщает пресс-служба мэрии.

Полноценный ремонт начнется на улице Шкатова – до этого рабочие просто заделывали ямы. В этот раз подрядчик заменит покрытие, уложит тротуар, обновит разметку. То же самое ждет Политехническую и Белянского.