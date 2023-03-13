Тепло до +4 и сильный ветер ожидают в Липецке во вторник 14 марта Фото: Алина ПАЛАГИНА

Во вторник 14 марта в Липецке синоптики обещают сухую погоду – без осадков. Давление составит 753 миллиметра ртутного столба. Ночь будет ясной, а ближе к утру небо затянется облаками. Температура в ночное время от -1 до нуля. Ожидают слабый ветер от 2 до 6 метров в секунду. Его юго-западное направление сменится на южное.

Днем столбики термометра покажут от 0 до 4 градусов тепла. Синоптики предупреждают о сильных порывах ветра 7-13 метров в секунду. К вечеру облака начнут рассеиваться. Ветер будет постепенно утихать – от 4 до 10 метров в секунду.

На следующий день, 15 марта, в областном центре ожидают плюсовую температуру. Ночью от +1 до 0, а днем – от +1 до +6. Будет так же облачно, как и во вторник. Скорость ветра составит от 3 до 9 метров в секунду.