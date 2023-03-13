В Липецке многодетный отец распродал по запчастям краденую «Мазду» за 2 миллиона

За кражу иномарки многодетный отец в Липецке получил условный срок Фото: Юлия КЛЮЕВА

В Липецке отца троих детей приговорили к условному сроку за кражу в особо крупном размере. Суд установил, что в прошлом году в областном центре 38-летний мужчина нашел утерянный ключ от замка зажигания и сигнализации «Мазды». Он изготовил его дубликат, а потом вернул владельцу. Позже он похитил иномарку и распродал ее по запчастям. Ущерб хозяину автомобиля составил более 2 миллионов рублей.

Во время расследования подсудимый пояснил, что забрал машину в счет долга, который потерпевший не вернул ему. Но суд не согласился с таким доводом. Действия многодетного отца квалифицировали по п. «б» ч.4 ст.158 УК РФ «Кража, совершенная в особо крупном размере».

Как сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры, липчанина приговорили к 4 годам лишения свободы условно с испытательным сроком – 3 года.