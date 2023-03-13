Где отключат холодную воду в Липецке во вторник 14 марта

В Липецке отключат холодную воду Фото: Юлия КЛЮЕВА

Во вторник 14 марта в некоторых районах Липецка отключат холодную воду. С 00.00 до 20.00 краны пересохнут в домах №5а и №7 по проспекту Мира.

С 10.00 до 20.00 без воды останутся жители улиц Стаханова, 26, 28, 30а, 30; Катукова, 26, 28, 30, 32, 32а, 34, 36, 38, 40, 40а, 42; Кривенкова, 3, 5; бульвар Шубина, 2-5, 7, 8а, 8-13, 17, 19, 20; проспект 60 лет СССР, 41, 43, 45, 47; проспект Победы, 29, 47а, 51, 51а, 51/1, 51/2, 51/3, 55, 57; Киевская, 1, 34, 36; Депутатская, 51а, 52-57, 52а, 53а, 55а, 61, 61а, 61б, 63, 65, 78, 81, 83; Индустриальная, 1-4, 3а, ст. 5, 6, 39, 41, 43, 45, 47.

На этот же период времени воду отключат в частном секторе: улицы Киевская, Депутатская, Володарского, Верещагина, Кирова, Чкалова. Воды также не будет в селе Косыревка по улицам Ленина, 1а, 1б; Орловская, 42, 42а; Советская, 61а; Новая, ст.1, 10, 10/1, 11, 13, 16, 16/1, 13б, 15, 15а, 15б, 15в, 18, 19а, 20, 20а, 20б, 21 и в частном секторе: Ленина, Советская.

Как сообщили в пресс-службе РВК-Липецк, воду подвезут по адресам: Катукова, 28; Новая, 20; проспект Мира, 5а и проспект Победы, 47а. Подробности по телефонам: 175 и 236-175.