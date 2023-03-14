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НовостиПроисшествия14 марта 2023 6:45

48-летний мужчина украл из общежития Липецка гуманитарную помощь для бойцов СВО

Сумма ущерба - 20 тысяч рублей
Юлия КЛЮЕВА
Юлия КЛЮЕВА
Мужчина украл из общежития в Липецке гуманитарную помощь для бойцов СВО

Мужчина украл из общежития в Липецке гуманитарную помощь для бойцов СВО

Фото: принтскрин видео.

В общежитии Липецка украли гуманитарную помощь, которую жильцы собирали для бойцов СВО. О преступлении в полицию сообщила 28-летняя женщина. Она рассказала, что кто-то похитил с общей кухни посылки с продуктами, обувью, лекарствами. Общая сумма ущерба составила 20 тысяч рублей.

Как сообщили в пресс-службе регионального УМВД, в общежитие прибыли полицейские. Они опросили соседей и вычислили негодяя. Им оказался 48-летний мужчина, проживавший в одной из комнат. Липчанин во всем сознался. Гуманитарную помощь у него изъяли.

Возбуждено уголовное дело по п. «в» ч.2 ст.158 УК РФ «Кража». Максимальное наказание – до 5 лет лишения свободы.

Напомним, в случае происшествия звонить по номеру вызова экстренных служб «112».