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НовостиПроисшествия14 марта 2023 6:59

В Липецке у стадиона «Металлург» из-за утечки на водоводе провалился асфальт

Промоина появилась на улице Первомайская
Юлия КЛЮЕВА
Юлия КЛЮЕВА
На Первомайской в Липецке провалился асфальт

На Первомайской в Липецке провалился асфальт

Фото: Пресс-служба администрации города Липецка.

Утром 14 марта в Липецке на улице Первомайская провалился асфальт. Промоина появилась в районе стадиона «Металлург» из-за утечки на водоводе диаметром 100 мм. Как сообщили в пресс-службе городской администрации, специалисты уже приступили к работам. Из-за этого без холодной воды остались жители дома №4 по Первомайской и №4 по площади Коммунальная.

Место провала оградили металлическими барьерами. Участок обработали противогололедными материалами. После ремонта трубы ресурскники приведут в порядок дорожное покрытие. Пока холодно – засыплют щебнем и песком. Асфальт появится позже, когда позволит погода.

На время ремонтных работ движение по Первомайской ограничили по двум левым полосам.