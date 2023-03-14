В Липецке у стадиона «Металлург» из-за утечки на водоводе провалился асфальт

На Первомайской в Липецке провалился асфальт Фото: Пресс-служба администрации города Липецка.

Утром 14 марта в Липецке на улице Первомайская провалился асфальт. Промоина появилась в районе стадиона «Металлург» из-за утечки на водоводе диаметром 100 мм. Как сообщили в пресс-службе городской администрации, специалисты уже приступили к работам. Из-за этого без холодной воды остались жители дома №4 по Первомайской и №4 по площади Коммунальная.

Место провала оградили металлическими барьерами. Участок обработали противогололедными материалами. После ремонта трубы ресурскники приведут в порядок дорожное покрытие. Пока холодно – засыплют щебнем и песком. Асфальт появится позже, когда позволит погода.

На время ремонтных работ движение по Первомайской ограничили по двум левым полосам.