В тройном ДТП на трассе под Липецком пострадали пассажир и водитель Фото: Юлия КЛЮЕВА

В понедельник 13 марта в Липецкой области случилось тройное ДТП. В Грязинском районе на трассе Орел-Тамбов столкнулись «Фольксваген», «Лада Нива» и ГАЗ. Как сообщили в пресс-службе регионального УГИБДД, травмы получили 61-летний пассажир «Нивы» и 52-летний водитель иномарки. Они в больнице.

В том же районе с управлением «Хендай» не справился 34-летний мужчина. Машина вылетела в кювет и перевернулась. Пострадал 38-летний пассажир. Его доставили в медучреждение.

В Липецке на трассе Орел-Тамбов столкнулись «Ниссан» и КамАЗ. Травму получила 7-летняя пассажирка легковушки. Медики оказали ей необходимую помощь и отпустили.

Липчан просят быть внимательнее за рулем и строго соблюдать Правила дорожного движения.