В Липецке осудят рецидивиста, который изнасиловал и ограбил девушку в 2006 году Фото: Юлия КЛЮЕВА

В Липецке будут судить рецидивиста, который ограбил и изнасиловал девушку в 2006 году. По данным следствия, 16 лет назад в октябре мужчина напал на 22-летнюю липчанку у многоэтажки по улице Звездная. Он выхватил из ее рук сумку и ударил кулаком по лицу, сбив с ног. Еще один удар пришелся на голову несчастной. Она отдала злодею золотые украшения. После изверг изнасиловал ее. Похитив ценные вещи и 22 тысячи рублей, он скрылся.

Как сообщили в пресс-службе регионального СКР, виновника долго не могли вычислить. Спустя время эксперты проверили следы преступления с помощью новейших методов ДНК-исследования. Подозреваемого нашли в федеральной базе данных геномной информации. Оказывается, в марте 2021 года 39-летнего горожанина судили за кражу и мошенничество.

Липчанка опознала злодея, но он вину не признал. Его действия квалифицировали по п. «г» ч.2 ст.161 УК РФ «Грабеж», ч.1 ст.132 УК РФ «Иные действия сексуального характера с применением насилия», а также ч.1 ст.131 УК РФ «Изнасилование». Материалы уголовного дела направили в суд.