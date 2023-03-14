Жителей Липецка предупреждают о сильных порывах ветра до 17 м/c 14 марта

Спасатели предупреждают о сильном ветре с порывами до 17 метров в секунду Фото: Алина ПАЛАГИНА

В этот вторник, 14 марта, и ночью в среду усилится юго-восточный ветер. Жителей Липецка предупреждают о сильных порывах до 17 метров в секунду. Спасатели напоминают горожанам о правилах безопасности, сообщает пресс-служба мэрии Липецка.

В первую очередь, когда ветер усиливается, не стоит выходить из здания. Если вы уже на улице, спрячьтесь в подъезде или подземном переходе. Не находитесь рядом с домами, потому что из-за порыва с крыши может слететь кровля. Не подходите к оборванным проводам.

Проверьте состояние электросетей, телефонной связи и техники. Также стоит приготовить противопожарный инвентарь. Если в квартире скачет напряжение, выключите все электроприборы.

В случае чрезвычайной ситуации, звоните по номеру «112».