Мошенники обманули на сайте интим-услуг 7 жителей Липецкой области

Липчане заходили на сайты интим-услуг и оставались без денег Фото: Юлия КЛЮЕВА

С начала года на сайте интим-услуг обманули 7 жителей Липецкой области. Мужчины отдали мошенникам 335 тысяч рублей. Двое липчан попались на уловки аферистов в эти выходные.

Как сообщили в пресс-службе регионального УМВД России, 32-летний горожанин оставил на сайте с пикантным содержанием свои контакты. Ему перезвонили неизвестные и сообщили, что из-за него «обрушился» сервер сайта. Чтобы устранить неполадки, наивный мужчина перевел злодеям 111 500 рублей. Кстати, в полицию он обратился не сразу. Сначала у него состоялся откровенный разговор с супругой.

19-летний парень из Ельца решил воспользоваться интим-услугами. Он позвонил по объявлению и оплатил сеанс. Увы, 6 200 рублей пропали вместе с мужчиной, который пообещал молодому человеку незабываемый вечер.