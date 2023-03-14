Холодную воду отключат на 15 улицах Липецка в среду 15 марта

В Липецке отключат холодную воду и свет Фото: Юлия КЛЮЕВА

В среду 15 марта в Липецке отключат холодную воду и свет. С 10 утра до 8 часов вечера краны пересохнут по улицам Левобережная, 1, 1а, 1б; Степана Разина,1; Папина, 1в.

На этот же период времени без воду останутся жители частного сектора по улицам Докучаева, Матросова, Олега Кошевого, Лобачевского, Панфилова, Целинная, Цимлянская, Партизанская, Украинская, Новоселов, Ковалевской, Спартака.

Как сообщили в пресс-службе РВК-Липецк, воду подвезут по адресам: Степана Разина, 1; Новоселов, 17; Папина, 1в. Напомним, что со среды в компании изменятся номера телефонов: 23-60-48 и *6048 для звонков с мобильных.

Свет погаснет по улицам Жуковского, Космонавтов, Филипченко, 4/1-4, 6, 8/4; Зегеля, 1, 1а, 17, 21, 23, 23а, 25а; Соборная площадь, 1, 3. Дополнительная информация в «Россети Центр» по телефону 8-800-220-0220.