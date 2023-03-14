Гриппом заболели 22 человека в Липецкой области за неделю

За неделю в Липецкой области гриппом заразились 22 человека Фото: Алина ПАЛАГИНА

За неделю в Липецкой области 22 человека заболели гриппом. ОРВИ заразились 5 795 липчан. Уровень заболеваемости уменьшился на 30%. Однако врачи связывают снижение показателя с праздниками. Жители региона меньше обращались в больницы, сообщает пресс-служба регионального Роспотребнадзора.

На Липецк приходится большая часть заболевших. В областном центре медики зарегистрировали 3 579 пациентов с ОРВИ. Из них 15 случаев гриппа.

Результаты анализов показали, что в регионе преобладают вирусы гриппа – 56%, риновирусы и парагрипп – по 10%, РС- и аденовирусы – по 8%.

Врачи напоминают о профилактике респираторных инфекций. В первую очередь, стоит поменьше находиться в многолюдных местах. Также советуют регулярно пользоваться маской и антисептиком.