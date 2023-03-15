Три расчета МЧС тушили пожар в деревенском доме под Липецком

В Тербунском районе Липецкой области сгорел дом Фото: Пресс-служба ГУ МЧС Липецкой области.

Во вторник 14 марта в Липецкой области горел кирпичный дом, в котором никто не живет. Пожар случился в деревне Плехановка Тербунского района. На месте происшествия работали 3 спасательных расчета. Несмотря на их усилия, огонь уничтожил крышу и внутреннюю отделку здания на площади 63 кв.м.

В тот же день в Данкове на улице Кирова вспыхнул автомобиль «Шевроле». Как сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС России, пламя повреди-ло электропроводку под капотом. Владелец машины сумел справиться с возгоранием до приезда пожарных.

В поселке Агроном на площади 15 кв.м. полыхал мусор. А в Липецке на площади Петра Великого загорелась заброшенная пятиэтажка. В здании сгорели различные отходы.