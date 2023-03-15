19-летний водитель ВАЗа сбил неизвестного пешехода на трассе под Липецком

ДТП с пешеходом на трассе Липецк-Грязи Фото: Пресс-служба ГИБДД Липецкой области.

Во вторник 14 марта в Липецке сбили пешехода. ДТП случилось вечером на трассе Липецк-Грязи. 19-летний водитель ВАЗ-2105 наехал на неизвестного. Как сообщили в пресс-службе регионального УГИББ, его с травмами доставили в больницу. Личность мужчины устанавливают. Проводится расследование.

В тот же день в Сселках на улице Ленина под колеса «Лады» попала 23-летняя девушка. Ее отвезли в медучреждение. За рулем легковушки находился 61-летний липчанин.

Всего за сутки автоинспекторы выявили 3 934 нарушения Правил дорожного движения. 8 водителей сели за руль в нетрезвом состоянии – им грозит административная ответственность. Еще 89 человек не пристегнулись. Автомобилисты 3 570 раз превысили скорость, выехали на встречную полосу и припарковались в неположенном месте. Произошло 15 аварий, в которых никто не пострадал.