39 школьникам Липецка торжественно вручили паспорта в МФЦ

Вице-губернатор Ольга Белоглазова в торжественной обстановке вручила паспорта 39 школьникам Фото: принтскрин видео.

Во вторник, 14 марта, вице-губернатор Липецкой области Ольга Белоглазова в торжественной обстановке вручила паспорта 39 школьникам. Мероприятие проходило в МФЦ на улице Меркулова, сообщает пресс-служба правительства.

– Немного волнуюсь, – рассказывает молодой человек. – Знаменательная дата для меня все-таки. Получаю паспорт, становлюсь официальным гражданином РФ.

С получением документа 14-летних липчан пришли поздравить родители, младшие братья и сестры.

– Это было давно. Просто пришла, мне отдали первый паспорт и все. Такого торжественного вручения не было, – отмечает мама одной из школьниц. – Поэтому для дочки захотелось, чтобы это торжественно все прошло.

В МФЦ подросткам планируют каждый месяц выдавать первые паспорта в праздничной обстановке.