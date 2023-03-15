В Липецке осудят 21-летнего парня, который со знакомыми избил противника за наркотики Фото: Юлия КЛЮЕВА

В Липецке будут судить 21-летнего парня, который со знакомыми напал и избил на молодого человека, а также похитил его документы. Злодей полтора года находился в федеральном розыске. Его задержали в декабре прошлого года в областном центре и заключили под стражу.

По данным следствия, 16 июня 2021 года обвиняемый с тремя приятелями, одному из которых не было 18 лет, приехали на автомобиле во двор дома по улице Советская. Там они дождались 21-летнего липчанина, который, по их сведениям, мог распространять наркотики. Группа окружила парня. Его начали избивать.

Как сообщили в пресс-службе регионального СКР, молодые люди забрали из машины противника мобильные телефоны, инструменты, документы на авто, а также потребовали отдать им 150 тысяч рублей. Для этого нужно было заложить транспорт в ломбарде. Липчанин согласился и зашел домой за паспортом, сообщив родственникам о случившемся. Те вызвали полицию. Обвиняемый скрылся, а его соучастников задержали в тот же вечер. Их уголовное дело уже рассматривает суд.

Действия злодея квалифицировали по ч.2 ст.162 УК РФ «Разбой, совершенный группой лиц по предварительному сговору, с применением насилия и предмета, используемого в качестве оружия» и ч.2 ст.235 УК РФ «Похищение у гражданина важного личного документа».