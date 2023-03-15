Под Липецком женщину осудили за коноплю, которую она пыталась выдать за чай

Под Липецком женщина собирала дикорастущую коноплю Фото: Юлия КЛЮЕВА

В Липецкой области суд приговорил к обязательным работам женщину, которая пыталась выдать дикорастущую коноплю за чай. Как сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры, жительница Краснинского района собирала растения в августе прошлого года. Полученную марихуану она спрятала в сарае в банке из-под кофе.

Наркотик нашли полицейские. Женщина убеждала правоохранителей, что это зеленый чай. По ее словам, она хотела использовать растение в качестве народного лечебного средства.

Возбудили уголовное дело по ч.1 ст.228 УК РФ «Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества». Липчанка признала вину. Суд назначил ей 300 часов обязательных работ.