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НовостиПроисшествия15 марта 2023 11:35

У 49-летнего жителя Липецка забрали «Форд» за повторную пьяную езду

Суд приговорил липчанина к 320 часам обязательных работ
Юлия КЛЮЕВА
Юлия КЛЮЕВА
У 49-летнего жителя Липецка забрали «Форд» за повторную пьяную езду

У 49-летнего жителя Липецка забрали «Форд» за повторную пьяную езду

Фото: Юлия КЛЮЕВА

В Липецке у любителя «пьяной» езды конфисковали «Форд Фокус». 49-летний мужчина повторно сел за руль в нетрезвом состоянии.

В июле прошлого года его уже привлекали к административной ответственности за это – оштрафовали на 30 тысяч рублей и лишили водительских прав на 1,5 года. Однако в ноябре он вновь выпил и поехал на машине. В тот день липчанин попал в ДТП на площади Мира. От прохождения медосвидетельствования он отказался.

Как сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры, на него завели уголовное дело по ч.1 ст.264.1 УК РФ « Управление транспортным средством в состоянии опьянения лицом, подвергнутым административному наказанию или имеющим судимость». Мужчина признал вину. Суд приговорил его к 320 часам обязательных работ. Иномарку водителя конфисковали.