Военкоматы Липецкой области рассылают повестки, чтобы уточнить личные данные для оцифровки

Военкоматы в Липецкой области присылают повестки для уточнения персональных данных Фото: принтскрин видео.

В Липецкой области военкоматы рассылают повестки, чтобы уточнить персональные данные. Ведомство переходит на электронную базу. Для оцифровки нужно обновить сведения о липчанах, которые стоят на воинском учете. В ближайшее время жители региона получат уведомления по домам или через работодателя, сообщает пресс-служба правительства.

– Министерство Обороны поставило задачу вести воинский учет в цифровом формате, – сообщил региональный военком Валерий Герасименко. – Мы перевели все наши документы в электронный вид.

Во время частичной мобилизации в документах нашли ошибки, которые теперь необходимо исправить. По словам военкома, граждан вызывают, чтобы определить персональные данные, семейное положение, образование и состояние здоровья.

– Никаких мобилизационных мероприятий в Липецкой области не проводится, – отметил Валерий Герасименко. – Никого мы не призываем по мобилизации.