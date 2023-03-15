Липецкие кикбоксеры завоевали путевки на первенство России

Фото из телеграм-канала Спорт48.

В Долгопрудном (Московская область) состоялось первенство Центрального федерального округа по кикбоксингу в дисциплине «лоу-кик». За медали боролись 400 спортсменов из 17 регионов России. Липецкую область на соревнованиях представили воспитанники Областной комплексной спортивной школы олимпийского резерва. В копилке наших земляков восемь медалей.

Победителями в своих категориях стали Рауф Мамедов (в/к 75 кг), Никита Романов (в/к 67 кг), Станислав Лещенко (в/к 60 кг) и Александра Алексеева (в/к 48 кг). Серебряные медали первенства завоевали Алексей Ермилов (в/к 60 кг) и Владислава Чумакова (в/к 60 кг). Бронзовыми призерами стали Владислав Паславский (в/к 63,5 кг) и Максим Золотарев (в/к 57 кг).

Спортсмены, которые заняли и вторые места, завоевали право на участие в первенстве России. Оно пройдет в мае в Кемерово.