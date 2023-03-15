Липецк
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайтеРеклама
Еще
Радио
Липецк
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайтеРеклама
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Липецк
+4°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПроисшествия15 марта 2023 13:31

Под Липецком сосед обворовал гараж 89-летнего пенсионера на 6400 рублей

Рецидивист украл электродвигатели, насос и металлическую станину
Юлия КЛЮЕВА
Юлия КЛЮЕВА
Под Липецком сосед обворовал пенсионера

Под Липецком сосед обворовал пенсионера

Фото: Пресс-служба УМВД Липецкой области.

В Липецкой области сосед обворовал гараж 89-летнего пенсионера. Житель деревни Екатериновка Долгоруковского района обратился в полицию. В заявлении он указал, что в ночь с 3 на 4 марта кто-то марта кто-то выставил оконную раму и проник в гараж. Неизвестный украл три электродвигателя, центробежный насос и металлическую станину, общая стоимость которых 6 400 рублей.

Как сообщили в пресс-службе регионального УМВД России, полицейские установили личность подозреваемого. Они задержали безработного ранее судимого 50-летнего мужчину, который оказался соседом пенсионера. Он пояснил, что с помощью воровства решил обогатиться. Похищенное злодей отвез на санках к себе домой.

Возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.158 УК РФ «Кража». Максимальное наказание – до 5 лет лишения свободы.