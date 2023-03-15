Реальные доходы жителей Липецкой области уменьшились на 2,4% за год

Реальные денежные доходы населения Липецкой области уменьшились на 2,4% за 2022 год Фото: Алина ПАЛАГИНА

По предварительным данным Липецкстата, за год реальные денежные доходы жителей Липецкой области уменьшились на 2,4%. Отметим, реальный доход – это сумма, в которой учли выплаченные государству налоги.

Денежные доходы липчан за 2022 год увеличились примерно на 12% – 529 миллиардов рублей. Сюда включают заплаты, доходы от предпринимательства и домашнего хозяйства, пенсии, пособия, стипендии. Также считаются выплаты по займам, покрытие страховки и проценты от вкладов. Из денежных доходов на душу населения приходится по 39,5 тысяч рублей в месяц. Это почти на 13% больше, чем в 2021 году.

За год расходы жителей региона выросли на 7%. Ведомство оценило их в 433 миллиарда рублей. Из расчета на душу населения получается около 32 тысяч в месяц, что примерно на 8% больше 2021 года.