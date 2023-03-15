Липчанин Максим Смыков победил на международном турнире по стендовой стрельбе

Фото из телеграм-канала Спорт48.

В рамках тренировочного сбора сборной команды России по стендовой стрельбе в Индии проходят открытые международные соревнования по стендовой стрельбе в упражнении «трап». По итогам двух соревновательных дней сборная России завоевала 13 медалей, шесть из которых на счету липчан.

Максим Смыков завоевал золото в классификации «Чемпион среди чемпионов». Также на счету Максима золото в командном упражнении «трап» вместе с Максимом Кабацким (Москва) и Кириллом Кропотухиным (Челябинская область). В классификации «Чемпион среди чемпионов» среди женщин и юниорок победителем стала Дарья Семьянова. В упражнении «трап, женщины» первое место у Софьи Ивойловой, бронзовую медаль завоевала Семьянова. В упражнении «трап, мужчины» третьим финишировал Эдуард Гуляев. Тренируют спортсменов Ирина Кравчук и Дмитрий Полухин.