Кристина Нечаева из Липецкой области выиграла чемпионат России по настольному теннису

Кристина Нечаева (справа). Фото из телеграм-канала Спорт48.

Дворец спорта «Буртасы» собрал 150 сильнейших спортсменов из 36 регионов страны в рамках чемпионата России по спорту лиц с поражением опорно-двигательного аппарата в дисциплине настольный теннис.Среди них – члены спортивной сборной команды РФ по спорту лиц с поражением ОДА, победители и призеры Паралимпийских игр, чемпионы России.

Липецкую область на чемпионате представляют спортсмены ОСАШ ПР. В личных соревнованиях среди женщин, в 10 классе абсолютной победительницей стала Кристина Нечаева. Тренируется спортсменка под руководством Юрия Старых.

Отметим, что классификационная система в настольном теннисе состоит из 10 функционально-медицинских классов для спортсменов с церебральным параличом, ампутациями, прочими поражениями опорно-двигательного аппарата и одного класса для спортсменов с нарушением интеллекта. К 10 классу относятся спортсмены с лёгким поражением ног, играющие стоя.