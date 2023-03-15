В гимназии под Липецком прошли антитеррористические учения Фото: УФСБ по Липецкой области

В гимназии Задонска Липецкой области прошли антитеррористические учения. Сотрудники региональных управлений ФСБ, МВД, Следственного комитета, Росгвардии, ФСИН и МЧС отработали ситуацию с вооруженным нападением на учреждение.

Так, начальник областного УФСБ России Юрий Шумилин условно ввел режим контртеррористической операции. Педагоги и работники охранных организаций продемонстрировали алгоритм действий при теракте. Во время мероприятия проверили, как взаимодействуют органы и подразделения различных ведомств, прокомментировали в пресс-службе регионального управления ФСБ России.

Итог: силовые структуры и представители школы готовы к чрезвычайным ситуациям, а органы местного самоуправления – минимизировать и ликвидировать их последствия. Работу в этом направлении будут совершенствовать.