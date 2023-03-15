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НовостиПроисшествия15 марта 2023 15:30

Слух о маньяке в «Европейском» разошелся по социальным сетям Липецка

В полицию заявления об изнасиловании не поступали
Алина ПАЛАГИНА
По социальным сетям Липецка распространился слух о маньяке в микрорайоне «Европейский»

По социальным сетям Липецка распространился слух о маньяке в микрорайоне «Европейский»

Фото: Юлия КЛЮЕВА

По социальным сетям Липецка разошелся слух о маньяке в микрорайоне «Европейский». В паблике поделились историей – якобы в районе около домов №10 и №14 напали на троих женщин. По словам липчанки, в родительский чат прислали информацию о мужчине, который домогался до молодых девушек. Автор поста призывала горожанок соблюдать осторожность.

В полицию, действительно, обратились три жительницы «Европейского». Однако липчанки сообщили о неадекватном поведении незнакомца – заявлений об изнасиловании в органы не поступали.

– Пока нельзя сказать один это был мужчина или несколько, – рассказали КП в пресс-службе регионального УМВД. – Мы проверяем поступившие от женщин сообщения о неадекватном поведении незнакомого мужчины. Выясняем обстоятельства и мотивы.

Никто не пострадал, уточнили правоохранители. Одну женщину липчанин потянул за куртку. Вторая жительница рассказала полицейским, что незнакомец ее преследовал. Третью горожанку также схватили за одежду. Она начала отбиваться и упала.