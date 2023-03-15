Питьевую воду отключат на 23 улицах Липецка в четверг 16 марта

Где отключат питьевую воду в Липецке 16 марта Фото: Алина ПАЛАГИНА

В четверг, 16 марта, жителям домов на 27 улицах Липецка отключат питьевую воду. Специалисты водоканала проведут плановые ремонтные работы. Отключение продлится с 10 утра до 8 вечера.

Без воды останутся липчане, которые живут на улицах Крупской, 5, 12, 14, 7, 16; Парковая, 2, 3, 4, 6, 5, 8, 9, 7, 10; Невского, 12; Суворова, 1; в частном секторе на улицах Волжская, Лермонтова и Озерная. Цистерны с водой приедут по адресу: Парковая, 9.

Также отключение затронет жителей по адресам: улицы Волгоградская, 8, 8а, 10, 11, 12, 14; Ильича, 15; Студенческая, 14а. В частном секторе – улицы Ильича, Профсоюзная, Дачная, Студенческая, Тургенева, Декабристов, Бехтерева, Гвардейская, Воронежская, 2-я Воронежская, Песчаная и переулок Ильича. Воду привезут на Волгоградскую, 8.

Следующие адреса, где не будет холодной воды – улицы Гагарина, 131, 129, 125, 125/1, 125/2, 123/2, 123/3, 121/1, 121/2, 119/1, 119/2, 117, 117а, 113, 115/1, 115/2, 115/3, 115/4, 111/1, 111/2, 109, 107/3, 107/2, 107/1; Терешковой, 6а и Титова, 9/5, 7/2, 7/3, 7/4, 7/5, 3/2, 3/3. Машина с водой приедет на улицу Гагарина, 107/3.

Жители областного центра на Терешковой, 3/2, 3/3, 5/2, 5/3 и Гагарина, 93/2(Д/С №18), 95/2 также временно останутся без воды. Горожанам будут раздавать ее на улице Гагарина, 93/2.