Луганский симфонический оркестр выступит в Доме музыки Липецка 22 марта

22 марта в Липецком Доме музыки выступит Луганский академический симфонический оркестр Фото: Алина ПАЛАГИНА

22 марта в Липецком Доме музыки выступит Луганский академический симфонический оркестр. Концерт начнется в 19:00. Дату назначили на православный праздник – день Сорока мучеников Севастийских.

Музыканты сыграют произведения известных композиторов – Глинки, Мусоргского, Прокофьева, Хачатуряна, Дворжака и других. Дирижировать будет заслуженный деятель искусств ЛНР Александр Щуров.

История оркестра Луганской филармонии началась летом 1945 года, сообщает пресс-служба мэрии. Первый коллектив состоял из солдат, вернувшихся с фронта.

Концерт проводят в рамках программы «Всероссийские филармонические сезоны». Билеты также можно купить по Пушкинской карте. За дополнительной информацией обращайтесь по номерам: 43-10-31, 43-24-65.