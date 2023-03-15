Липецк
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайтеРеклама
Еще
Радио
Липецк
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайтеРеклама
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Липецк
+3°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество15 марта 2023 16:22

Луганский симфонический оркестр выступит в Доме музыки Липецка 22 марта

Дату назначили на православный праздник – день Сорока мучеников Севастийских
Алина ПАЛАГИНА
22 марта в Липецком Доме музыки выступит Луганский академический симфонический оркестр

22 марта в Липецком Доме музыки выступит Луганский академический симфонический оркестр

Фото: Алина ПАЛАГИНА

22 марта в Липецком Доме музыки выступит Луганский академический симфонический оркестр. Концерт начнется в 19:00. Дату назначили на православный праздник – день Сорока мучеников Севастийских.

Музыканты сыграют произведения известных композиторов – Глинки, Мусоргского, Прокофьева, Хачатуряна, Дворжака и других. Дирижировать будет заслуженный деятель искусств ЛНР Александр Щуров.

История оркестра Луганской филармонии началась летом 1945 года, сообщает пресс-служба мэрии. Первый коллектив состоял из солдат, вернувшихся с фронта.

Концерт проводят в рамках программы «Всероссийские филармонические сезоны». Билеты также можно купить по Пушкинской карте. За дополнительной информацией обращайтесь по номерам: 43-10-31, 43-24-65.