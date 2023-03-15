Хоккейный клуб «Липецк» во втором кряду матче не удержал победный счет

Фото со страницы МХК "Липецк" в VK.

Сегодня, 15 марта, в Мичуринске состоялся третий матч 1/8 финала Кубка регионов. Обменявшись победами на льду липецкого ДС «Звездный», «волчата» показали сопернику, кто безоговорочный фаворит в этой паре. Масла в огонь подлили наши земляки, на седьмой минуте открывшие счет – отличился Станислав Ахаян. На этом терпение мичуринцев лопнуло, и они просто разнесли команду Андрея Лунева в пух и прах. Уже после первого периода они вели 4:1. Вторую шайбу в ворота мичуринцев провел Василий Балмашнов – на 35-й минуте (2:5). Итоговый счет – 7:2 в пользу «Тамбова». Напомним, что и в предыдущей очной встрече липецкие хоккеисты вели 2:1, но в итоге проиграли – 2:3.

Счет в серии, которая продлится до трех побед одной из команд, стал 2:1 в пользу «волчат». Четвертый матч пройдет в Мичуринске завтра, 16 марта. Начало игры в 18:30.