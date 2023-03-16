Весенний паводок затопил 174 приусадебных участка в селе под Липецком

В селе Ратчино Липецкой области подтопило приусадебные участки Фото: Пресс-служба ГУ МЧС Липецкой области.

В среду 15 марта в Липецкой области во время весеннего паводка затопило 174 приусадебных участка. Это случилось в селе Ратчино Добровского района. Как сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС России, ситуация находится на контроле. Приняты все необходимые меры. На месте работают спасатели.

Село не отрезано от основной части района. Жизнеобеспечение не нарушено – до населенного пункта могут доехать экстренные службы. Местных не эвакуировали, так как угрозы подтопления жилого сектора нет. На случай ухудшения ситуации подготовили два пункта временного размещения. До потенциально опасных и социально значимых объектов вода не добралась.

Спасатели отметили, что уровень воды идет на снижение – ночью минус 15 сантиметров.