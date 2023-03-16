Липцекой пенсионерке грозит штраф в 80 тысяч рублей за повторную продажу спиртного подростку

В Липецке пенсионерка продала подростку алкоголь Фото: Юлия КЛЮЕВА

В Липецке 61-летняя сотрудница продуктового магазина попала под уголовную статью за повторную продажу спиртного подростку. Теперь пенсионерке грозит штраф в 80 тысяч рублей. Это случилось в Левобережном округе города. Парень без проблем купил в торговой точке слабоалкогольный пивной напиток.

Как сообщили в пресс-службе регионального УМВД России, факт продажи зафиксировали инспекторы по делам несовершеннолетних. Оказалось, что продавца уже привлекали к административной ответственности за аналогичное нарушение. Около года назад женщина также продала алкоголь юному липчанину, которому не было 18 лет. Тогда ее оштрафовали на 15 тысяч рублей.

Теперь на пенсионерку завели уголовное дело по ст.151.1 УК РФ «Розничная продажа несовершеннолетним алкогольной продукции».