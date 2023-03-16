Жителям домов на Гагарина и Терешковой в Липецке неправильно посчитали плату за ОДН

Жителям домов на улицах Гагарина и Терешкова в Липецке неправильно посчитали плату за общедомовые нужды Фото: Алина ПАЛАГИНА

В Липецке жителям домов №40 на улице Терешковой и №83 на Гагарина неправильно посчитали плату за общедомовые нужды. Когда стали приходить первые счета за коммуналку, липчане начали обращаться в Госжилинспекцию. Всего в ведомство поступило 54 заявления. Жильцы просят проверить, правильно ли начислили плату за ОДН.

Пока сотрудники ГЖИ проверили два адреса – на Терешковой и Гагарина. Оказалось, что АО «Квадра» – «Липецкая генерация» нарушила требования, сообщает пресс-служба региональной Госжилинспекции. Компания начислила за горячую воду больше положенного – за весь календарный год. Согласно постановлению Правительства РФ №92, рассчитывать сумму нужно было только за четыре месяца – с 1 сентября по 31 декабря 2022 года.

Энергокомпании вынесли предостережение о перерасчете. Жильцам должны исключить плату за ОДН за январь-август прошлого года.