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НовостиПроисшествия16 марта 2023 9:32

7-месячная и годовалая девочки получили травмы в ДТП на Космонавтов в Липецке

Инспекторы выясняют обстоятельства аварии
Алина ПАЛАГИНА
7-месячная и годовалая девочки пострадали в ДТП на улице Космонавтов в Липецке

7-месячная и годовалая девочки пострадали в ДТП на улице Космонавтов в Липецке

Фото: Юлия КЛЮЕВА

Вечером минувшей среды, 15 марта, на улице Космонавтов в Липецке произошло ДТП. 42-летний водитель «Шевроле» столкнулся с «Ладой Приорой», за рулем которой сидела 35-летняя женщина. В «Приоре» ехали дети. В результате аварии, травмы получили 7-месячная и годовалая девочки, сообщает пресс-служба регионального УМВД. Инспекторы выясняют обстоятельства произошедшего.

Позже, около десяти часов вечера, на улице Космонавтов произошла еще одна авария. 41-летний липчанин за рулем «Киа» врезался в столб. Мужчина не справился с управлением. На скорой увезли водителя иномарки и 40-летнего пассажира.

В Добровском районе в ДТП пострадал 38-летний водитель «Киа». Авария произошла примерно в девять часов вечера. 32-летний мужчина на «Фольксвагене» столкнулся с иномаркой. Полицейские проводят расследование.