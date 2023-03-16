Двое пьяных парней избили и утопили 19-летнего знакомого около садов «Венера» в Липецке

В Липецке двое пьяных парней избили на остановке 19-летнего знакомого, а затем утопили в пруду Фото: Юлия КЛЮЕВА

Около трех лет назад, 4 апреля 2020 года, в Липецке произошло убийство. Вечером два пьяных друга встретили 19-летнего знакомого на остановке в районе 10 Шахты. Между ними вспыхнула ссора. Разозлившись, липчане 21 года и 24 лет накинулись на парня и стали избивать кулаками и ногами. Затем потащили его к пруду рядом садами «Венера», ударили по голове деревянной палкой и утопили.

Изверги убедились, что потерпевший мертв и сбежали, сообщает пресс-служба СУ СК по Липецкой области. 5 апреля тело всплыло. Его заметил садовод, который на велосипеде ехал на дачу. Мужчина сразу же вызвал полицию.

Следователи собрали достаточно доказательств. Кроме того, один из подельников признал вину. Суд вынес приговор за «Убийство, совершенное группой лиц по предварительному сговору». Молодые парни отправятся в колонию строгого режима. Один на 13 лет, а второй – на 14 лет и 2 месяца с ограничением свободы на год.