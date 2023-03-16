Свет отключат в трех Садоводчествах и на 21 улице в Липецке 17 марта

17 марта без света останутся жители домов на 21 улице и в трех Садоводчествах Липецка Фото: Алина ПАЛАГИНА

В пятницу, 17 марта, в Липецке отключат свет на 21 улице и в трех Садоводчествах. Специалисты будут ремонтировать электросети.

С 9:00 до 16:00 без электричества останутся жители домов на улицах Буденного; Зоологическая, 38; Индустриальная, 112, 119а, 15, 169, 175, 183а, 2, 224; Механизаторов, 16; Небесная, 10, 15; Полярная, 19; Речная, 24а; Садовая, 51; Сенная, 2; Смоленская, 40, 43; Сырская, на проспекте Победы, 101, 103, 91, 91а, 93, 93а, 95 и переулке Рядовой.

Также с 9:00 до 17:00 свет отключат на улицах Ангарская, 59; Юношеская, 50; Елецкое шоссе, 6; Лебедянское шоссе и в садах – «Коммунальник», «Светлана» и «Тепличное».

С 14:00 до 17:00 электроэнергии не будет на улицах Елецкая; Лескова; Павлова и Студеновская, сообщает пресс-служба мэрии.

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