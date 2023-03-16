Липецкие хоккеисты выбыли из Кубка регионов

Фото со страницы МХК "Липецк" в VK.

Сегодня, 16 марта, в Мичуринске состоялся четвертый матч 1/8 финала Кубка регионов. Обменявшись победами на льду липецкого ДС «Звездный», «волчата», между прочим, победители регулярного чемпионата НМХЛ, дважды расправились над восьмой командой восточной конференции в присутствии своих почитателей. Что самое интересное, мичуринцы вновь, как и в двух предыдущих встречах, оказались в роли догоняющих.

В первом периоде солировали липецкие хоккеисты – на 6-й минуте отличился Егор Мазалов, на 19-й – Данил Зубаков. Во втором инициативу перехватили хозяева льда. Основное время завершилось вничью (2:2), а в овертайме победу «Тамбову» принес Расим Шакиров – поразил цель на 27-й секунде. Итог - 3:2. Счет в серии стал 3:1 в пользу «волчат». Теперь они ждут соперника по второму раунду, а вот для «Липецка» сезон закончен.