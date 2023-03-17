Погибшему в Чечне бойцу Виктору Шишканову открыли мемориальную доску в школе №25 Липецка

В честь Виктора Шишканова, погибшего в Чечне, открыли мемориальную доску в липецкой школе №25 Фото: Пресс-служба правительства Липецкой области

В Липецке открыли мемориальную доску бойцу Виктору Шишканову, который погиб в Чечне в 1995 году. Мероприятие прошло в школе №25 в четверг, 16 марта.

Памятную доску отрыли сестра и одноклассница Виктора – Татьяна Шишканова и Ольга Ковешникова. Возложить цветы пришли учителя, школьники и родственники солдата, сообщает пресс-служба мэрии.

Виктор Шишканов родился 19 декабря 1974 года в областном центре. Выпустился из школы и поступил в ПТУ №5 на плиточника-отделочника. В 1993 проходил службу в армии в Наро-Фоминске. Виктор попал в десантные войска. В январе 1995 года его командировали в Чечню.

15 января того же года боец работал в группе захвата в Грозном. Виктор Шишканов подорвался на мине, закрыв собой командира. Солдату посмертно присудили орден Мужества.