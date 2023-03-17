Свинина подешевела на 4% за неделю в Липецкой области

В Липецкой области за неделю подешевела свинина на 4% Фото: Алина ПАЛАГИНА

За неделю в Липецкой области подешевело мясо. По данным Липецкстата, цены на свинину уменьшились на 4%, охлажденную и мороженую курицу – 2% и незначительно на говядину. Совсем не изменилась только стоимость баранины. В среднем, за килограмм свинины придется отдать 251 рубль, курицы – 140, говядины – 437 и баранины – 543 рубля.

А вот некоторые овощи и фрукты продолжают дорожать в регионе. Цена помидоров выросла на 13%; свеклы – 4%; моркови – 3% и бананов – 8%.

Однако свежие огурцы и яблоки, наоборот, подешевели на 10% и 3% соответственно. Теперь килограмм помидоров стоит 186 рублей, а огурцов – 162. Цена свеклы – 29 рублей; моркови – 35; бананов – 126; и яблок – 70 рублей.

Также в Липецкой области на 13 рублей подорожала сметана. Теперь килограмм продукта, в среднем, стоит 266 рублей.