В ДТП с автобусами на Водопьянова в Липецке пострадали пассажирки 16 и 17 лет Фото: Юлия КЛЮЕВА

В четверг 16 марта в Липецке столкнулись автобусы. ДТП случилось на улице Водопьянова. Как сообщили в пресс-службе регионального УГИБДД, пострадали пассажирки 16 и 17 лет.

В тот же день в Липецком районе на трассе Липецк-Чаплыгин в аварию попали грузовики МАН и КамАЗ. Травмы получил 32-летний водитель первого большегруза.

Всего за сутки автоинспекторы выявили 4 311 нарушений Правил дорожного движения. 10 водителей сели за руль в нетрезвом состоянии. За это им грозит административная ответственность - штраф и лишение прав. Еще 75 человек проигнорировали ремни безопасности. Автомобилисты 3 930 раз превысили скорость, выехали на встречную полосу и припарковались в неположенном месте.

Липчан просят быть внимательнее за рулем и строго соблюдать ПДД.