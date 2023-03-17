В Липецкой области до +7 градусов тепла, дожди и туман в субботу 18 марта

В субботу в Липецкой области ожидаются дожди Фото: Юлия КЛЮЕВА

В субботу 18 марта в Липецкой области ожидается облачная с прояснениями погода. Ночью небольшие дожди. Температура воздуха будет колебаться от 1 градусов мороза до 4 градусов тепла. Ветер северной четверти 5-10 м/с.

Днем в регионе дожди, местами туман. Столбик термометра поднимется до +7 градусов. Ветер усилится до 8-13 м/с. Атмосферное давление будет расти и составит 744 мм рт.ст.

В воскресенье 19 марта синоптики обещают облачную погоду. В Липецке без осадков. В темное время суток до 1 градуса со знаком «минус». Днем в областном центре около 5 градусов выше ноля. Ветер северо-восточный 5-6 м/с. Атмосферное давление составит 755 мм рт.ст.