Следственный комитет возбудил уголовное дело после гибели рабочих на НЛМК в Липецке Фото: Юлия КЛЮЕВА

Следственный комитет возбудил уголовное дело после гибели двух рабочих на площадке НЛМК, которую комбинат передал подрядчику. Трагедия случилась ночью 16 марта в 23.30.

По данным следствия, во время монтажа технологического оборудования упала стрела мобильного крана с подвесной корзиной. В ней находились монтажники 38 и 39 лет. Рухнув с высоты почти 50 метров, они получили травмы несовместимые с жизнью.

Как сообщили в пресс-службе регионального СКР, возбуждено уголовное дело по ч.3 ст.109 УК РФ «Причинение смерти по неосторожности двум или более лицам». На месте происшествия работает следственно-оперативная группа. Они осматривают территорию, изымают документацию.

К делу также подключилась прокуратура Левобережного района.

- Проводится проверка соблюдения работодателем федерального законодательства в сфере охраны труда и промышленной безопасности, - прокомментировали в пресс-службе региональной прокуратуры. - При выявлении нарушений будет принят весь комплекс мер прокурорского реагирования.