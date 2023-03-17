В Липецке спасатели сняли с пальца 8-летнего школьника дверной глазок Фото: Пресс-служба ГО и ЧС Липецка.

Ночью 17 марта спасатели помогли освободить палец 8-летнего школьника от дверного глазка. Сначала родители пытались самостоятельно снять оковы. У них получилось открутить конструкцию, а дальше дело застопорилось. Приехавшие медики тоже не смогли помочь мальчику.

Как сообщили в пресс-службе городского управления по делам ГО и ЧС, проблему решили спасатели с помощью слесарного инструмента. Кстати, несколькими днями ранее сотрудники управления разрезали пластиковую ножку стульчика, в которой застрял палец 3-летнего малыша. В тот же день спасатели сняли два кольца с отекших пальцев беременной женщины.

Напомним, в случае происшествия обращаться по номеру «112». Звонки принимаются круглосуточно.