Холодную воду отключат на 12 улицах Липецка 18 марта Фото: Юлия КЛЮЕВА

В субботу 18 марта на 12 улицах Липецка отключат холодную воду. Это произойдет из-за ремонтных работ на сетях.

С 10 утра до 8 часов вечера без воды останутся жители улиц Ворошилова, 1, 3; Первомайская, 57, 58, 65, 79, 81, 83, 85; Коммунальная, 3, 4; Советская, 39; Барашева, 7, 5; Российская, 1-20.

На этот же период времени краны пересохнут в частном секторе по улицам Российская, 70 лет Октября, Солнечная, Саратовская, переулок Добрый, Тополиный, а также по улице Муравьева.

По данным пресс-службы РВК-Липецк, воду подвезут по адресам: Ворошилова, 3; Российская,19; Муравьева. Горожан просят с пониманием отнестись к временным трудностям. Более подробную информацию об отключениях можно уточнить в диспетчерской компании по телефонам: *6048, 236-048.