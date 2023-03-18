Двух охранников осудят за драку с посетителями бара в Липецке

В Липецке осудят двух охранников за драку с гостями бара Фото: Алина ПАЛАГИНА

В Липецке за драку с посетителями бара осудят двух охранников. Полиция закончила расследовать уголовное дело. Липчан 28 и 36 лет обвиняют в превышении полномочий. 28-летний горожанин также ответит в суде за умышленное причинение вреда здоровью.

В марте прошлого года между продавцом бара и двумя гостями вспыхнула ссора. Сотрудник заведения вызвал охрану. Прибывшие вывели посетителей на улицу, прыснули газовым баллончиком в лицо, а затем избили. Одного из клиентов клуба увезли на скорой с кровоподтеками и переломами ребер, сообщает пресс-служба регионального УМВД. Правоохранители определили травмы средней тяжести.

Дело уже направили в суд. За превышение полномочий охранникам грозит до двух лет колонии, а за умышленный вред здоровью – до пяти лет.