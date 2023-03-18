За разбитые окна и сломанную крышу управляющую компанию в Липецке оштрафовали на 125 тысяч

В Липецке оштрафовали управляющую компанию на 125 тысяч за разбитые окна и поломанную крышу Фото: Алина ПАЛАГИНА

В Липецке оштрафовали управляющую компанию на 125 тысяч рублей за разбитые окна и сломанную крышу. Специалисты Госжилинспекции проверили состояние домов №4/1 на Доватора и №5 на Юных Натуралистов. Оказалось, что ООО «УК «Спутник» нарушала многие требования, сообщает пресс-служба региональной ГЖИ.

В многоэтажке на улице Доватора сотрудники ведомства обнаружили в окнах подъезда трещины – где-то остекления и вовсе нет. В лифте пропал поручень, а на стене красуется надпись. Рядом с подъездом стоит переполненная урна. Чердак также никто не убирал. Кроме того, на крыше отслаивается покрытие.

По второму адресу столкнулись с похожими проблемами. В окнах на лестничной клетке нет стекол. В подъезде сыреют потолок и стены из-за протекающего трубопровода. Кровля тоже нуждается в ремонте.

При этом, ответственность легла на ООО УК «Вариант». Дело в том, что «Спутник» прекратил работу и присоединился к вышеупомянутой компании.