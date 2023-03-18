Сожитель угрожал убить возлюбленную с родственницей в Липецкой области

В Липецкой области сожитель угрожал убить возлюбленную и ее родственницу Фото: Юлия КЛЮЕВА

37-летний сожитель угрожал убить возлюбленную с ее родственницей в Грязинском районе Липецкой области. 22 февраля этого года любовник устроил сцену ревности даме сердца.

27-летняя сожительница поздно вернулась домой, из-за чего и разозлился мужчина. Ревнивец схватился за нож и начал угрожать убийством., сообщает пресс-служба УМВД по Липецкой области.

Конфликт продолжился на следующий день. Подозреваемый решил запугать еще и родственницу своей пассии. Житель Грязинского района размахивал вилкой перед лицом 46-летней женщины.

Полиция возбудила уголовные дела по части 1 статье 119 «Угроза убийством». Сожителю может грозить до двух лет колонии.