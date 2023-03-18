Мать двоих детей из Липецка похитила у курской пенсионерки 350 тысяч

Мать двоих детей из Липецкой области похищала у пенсионерок сбережения Фото: Юлия КЛЮЕВА

В Курске вынесли приговор матери двоих детей из Липецкой области, которая похищала у пенсионеров деньги. Более того, женщину уже судили дважды. Теперь липчанке дали четыре года колонии с ограничением свободы на год. Приговор пока в законную силу не вступил, сообщает объединенная пресс-служба судебной системы Курской области.

14 декабря 2021 года неизвестный позвонил 77-летней жительнице Липецка. Незнакомец представился замначальника Пенсионного фонда. Пенсионерке сообщили, что ей предоставят разовую соцвыплату в 10 тысяч – якобы сотрудник ведомства принесет деньги прямо домой. Также пожилую женщину убедили в том, что необходимо поменять все сбережения на новые купюры.

Подставной сотрудницей фонда оказалась 31-летняя рецидивистка. Бабушка отдала липчанке 1,3 миллиона рублей. Последняя сказала, что быстро заменит деньги в банке и вернется. Своих сбережений пенсионерка больше не увидела. Мать двоих детей часть украденного перевела сообщникам, остальное забрала себе.

27 апреля прошлого года подсудимая провернула такую же схему с 85-летней жительницей Курска. В этот раз женщина самостоятельно позвонила пенсионерке и представилась гендиректором ПФР. Весь обман также построила на необходимости обменять старые банкноты. Липчанка приехала к бабушке. Пока последняя ходила за паспортом, рецидивистка своровала 350 тысяч.

Мать двоих детей частично признала вину. Воровка призналась, что забрала у липецкой пенсионерки 500 тысяч, а к мошенничеству в Курсе отношения никакого не имеет. По ее словам, в город она приезжала, чтобы присмотреть автомобиль.