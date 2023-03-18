Грузовик с цистерной пропана опрокинулся в Липецкой области

В Липецкой области опрокинулся грузовик с цистерной пропана Фото: УГПСС Липецкой области

В минувшую пятницу, 17 марта, на дороге Ивановка – Дубовое Липецкой области опрокинулся грузовик с цистерной пропана. Водитель «ЗИЛ-130» перевозил газ объемом в 3,5 тонн.

Шофер не справился с управлением и угодил в кювет. Со станции Хворостянка на место происшествия выехал один пожарный расчет, сообщает пресс-служба УГПСС по Липецкой области. К счастью, спасатели не обнаружили утечку газа.

Напомним, в четверг, 16 марта, в областном центре на улице Водопьянова столкнулись два автобуса. В ДТП пострадали молодые пассажирки – 16 и 17 лет. В тот же день в Липецком районе на трассе Липецк – Чаплыгин в аварию попали большегрузы МАН и КамАЗ. 32-летнего водителя первого грузовика увезли на скорой с травмами.