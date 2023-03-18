Липецкий «Металлург» одержал волевую победу над тамбовским «Спартаком»

Фото со страницы ФК "Металлург" в VK.

Накануне, 17 марта, в Крымске состоялся контрольный матч между липецким «Металлургом» и тамбовским «Спартаком». На 17-й минуте Горелов вывел «волков» вперед, но еще до перерыва «сталевары» выправили ситуацию – отличился Роман Войдель (27-я). А точку в матче на 53-й минуте поставил Николай Иванников (с пенальти). Итог – 2:1 в пользу «Металлурга».

- В целом, по игре были неплохие моменты и в переходных фазах, в развитии атаки и хорошие были смены направления. Активно сыграли наши латерали, и наша команда одержала закономерную победу, - подытожил наставник липецкого клуба Сергей Первушин.

Теперь 21 марта «Металлург» сыграет в Крымске с «Вистой» из Геленджика.